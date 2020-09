Smemoranda | arriva SmemoApp | il primo diario scolastico digitale creato per la Generazione Z

Leggi su vanityfair

(Di martedì 15 settembre 2020) In un mondo in cui i ragazzi consultano gli smartphone molto più degli adulti, Smemoranda guarda oltre e, insieme alla versione classica del diario 2020/21, inaugura il suo primo diario scolastico digitale. Si chiama SmemoApp, un esperimento curioso che viene incontro ai bisogni e agli interessi della Generazione Z fornendole non solo un valido aiuto per superare le prove di studio, ma anche una miriade di contenuti studiati apposta per lei. «I ragazzi di oggi sono attenti, impegnati, molto ambientalisti e molto meno superficiali di quanto non fossero prima» spiega Nico Colonna, direttore e fondatore di Smemoranda dal 1979. «La Smemo all’inizio era un diario che non parlava quasi per niente di scuola e che lasciava ai ragazzi la libertà di scrivere frasi d’amore, di manifestare il proprio impegno politico. Con il digitale cerchiamo, oggi, di riproporre la stessa situazione, mettendo insieme alla scuola anche contenuti legati alla musica, all’ambiente e a molto altro, restando fedeli al nostro spirito rivoluzionario, quello che ci ha portati a essere il primo diario lungo 16 mesi e a utilizzare i quadretti, da sempre legati ai calcoli, al posto delle righe».