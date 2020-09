Scontro tra auto e moto a Ponte di Nona | centauri in codice rosso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 15 settembre 2020) Roma,di: è avvenuto ieri intorno alle 19 un terribile incidente tra unaed un’. I mezzi, una Yamaha ed una Golf, si sono scontrati all’incrocio tra Piazza Nottolini e Viale Caltagirone. Alla guida della Yamaha vi era un ragazzo di 24 anni che è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Gemelli mentre il passeggero, un giovane di 21 anni, è stato portato all’ospedale San Giovanni. Entrambi i ragazzi sono in. Il proprietario della Golf, un uomo di 41 anni non ha riportato conseguenze. Sul posto per i rilievi è intervenuto il 6° Gruppo Torri della Polizia Locale. su Il Corriere della Città.