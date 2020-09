Scandalo al GF Vip | beccata nuda in diretta a Pomeriggio 5 – Video

(Di martedì 15 settembre 2020) Dopo la prima messa in onda del ‘Grande Fratello Vip’ Patrizia De Blanck già vacilla e minaccia di lasciare la Casa: ecco le motivazioni A pochissime ore dalla prima messa in onda della quinta edizione del ‘Grande Fratello Vip‘ già cominciano a sorgere le prime incomprensioni e i primi litigi; la famosa Contessa Patrizia De Blanck, secondo gli ultimi avvenimenti, pare voglia lasciare a tutti i costi la Casa. Durante la puntata in studio di ‘5‘, Barbara D’Urso apre il dibattito sulla questione e sulla parolaccia detta dalla stessa De Blanck durante il pranzo contro un’altra concorrente. Già ieri, durante la messa in onda, la Contessa ha cominciato a dare spettacolo e il conduttore Alfonso Signorini ha avuto diverse difficoltà a gestire la situazione. Parole molto ...

Il GF Vip diventa subito bollente: la contessa Patrizia De Planck si spoglia in diretta e resta completamente nuda. Il Video Primo giorno per i concorrenti ed il GF Vip dà già scandalo. E’ Patrizia De ...Dayane Mello, 31 anni, è la bellissima modella brasiliana scelta da Alfonso Signorini come concorrente del Grande Fratello Vip 2020, in onda a partire da stasera 14 settembre con un doppio appuntament ...Elisabetta Gregoraci: da Miss Calabria al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci nasce a Soverato nel ... Rai per essere stata coinvolta nelle intercettazioni telefoniche dello scandalo Vallettopoli ...