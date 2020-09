Savona choc, un 22enne come Willy: 'Pestato con calci alla testa'. Arrestati cinque giovani (Di martedì 15 settembre 2020) Hanno Pestato a sangue un ragazzo di 22 anni, accusandolo di aver rubato una borsetta ad un'anziana, ma non era vero niente: un caso che ricorda la morte di Willy Monteiro Duarte , finito per fortuna ... Leggi su leggo (Di martedì 15 settembre 2020) Hannoa sangue un ragazzo di 22 anni, accusandolo di aver rubato una borsetta ad un'anziana, ma non era vero niente: un caso che ricorda la morte diMonteiro Duarte , finito per fortuna ...

GENOVA - L'ordine dei medici della Liguria si schiera per uno slittamento in Liguria di dieci giorni della riapertura delle scuole, dal 14 al 24 settembre. E rivolge un appello a Regione, Anci e provv ...

