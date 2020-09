Ragazzine violentate, il papà della 15enne: 'Aveva un sorriso più luminoso delle stelle, ora non ce l'ha più' (Di martedì 15 settembre 2020) Ha fatto scalpore in tutta Italia lo scioccante caso delle due Ragazzine violentate nel materano , durante una festa privata a Marconia di Pisticci : le vittime Avevano solo 15 e 16 anni . Il padre ... Leggi su leggo (Di martedì 15 settembre 2020) Ha fatto scalpore in tutta Italia lo scioccante casoduenel materano , durante una festa privata a Marconia di Pisticci : le vittimeno solo 15 e 16 anni . Il padre ...

Una drammatica storia di violenza e orrore quella subita da due ragazzine di 15 anni, entrambe drogate, picchiate e violentate durante una festa in villa. Ad abusare di loro un gruppo di 8 persone, al ...

Ragazzine violentate, il papà della 15enne: «Aveva un sorriso più luminoso delle stelle, ora non ce l'ha più»

Ha fatto scalpore in tutta Italia lo scioccante caso delle due ragazzine violentate nel materano, durante una festa privata a Marconia di Pisticci: le vittime avevano solo 15 e 16 anni. Il padre della ...

