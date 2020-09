Quaderni in Quarantena, gli Esperti: Procedure Assurde (Di martedì 15 settembre 2020) Il tema dei Quaderni per i compiti in classe da mettere in Quarantena è molto discusso negli ultimi giorni. Alcuni Esperti esprimono la loro opinione al riguardo. “Il mio consiglio è: lasciamo perdere la Quarantena di fogli, fotocopie e Quaderni“. Queste le parole del virologo Pierluigi Lopalco in un video postato su Facebook. “Sulla carta il coronavirus resiste oggettivamente molto poco, è una superficie particolarmente permeabile” e aggiunge: “La prima misura per difenderci da queste infezioni è l’igiene delle mani“. Anche l’immunologa Antonella Viola interviene in merito: “Sto sentendo di Procedure Assurde per sanificate Quaderni, compiti, libri, ... Leggi su youreduaction (Di martedì 15 settembre 2020) Il tema deiper i compiti in classe da mettere inè molto discusso negli ultimi giorni. Alcuniesprimono la loro opinione al riguardo. “Il mio consiglio è: lasciamo perdere ladi fogli, fotocopie e“. Queste le parole del virologo Pierluigi Lopalco in un video postato su Facebook. “Sulla carta il coronavirus resiste oggettivamente molto poco, è una superficie particolarmente permeabile” e aggiunge: “La prima misura per difenderci da queste infezioni è l’igiene delle mani“. Anche l’immunologa Antonella Viola interviene in merito: “Sto sentendo diper sanificate, compiti, libri, ...

fabisienne : @coniglione Una cosa assurda (secondo me) ma purtroppo necessaria è che i quaderni dei bambini devono essere messi… - kasparovskarpov : @BeaLorenzin @berlusconi Hanno messo in quarantena anche molti fogli di libri e quaderni nelle scuole.Un provvedime… - idiots_muke : @hyjnseyemole io con l’astuccio che ho trovato sotto il letto l’anno scorso e senza diario perché sono convinta che… - MaggioreSimona : X TUTTI I PROF ED INSEGNANTI IN GENERE spero sappiate chi è altrimenti ve lo scrivo. Carta e quaderni in quaranten… - DavideScialpi : Carta e quaderni in quarantena? -

Ultime Notizie dalla rete : Quaderni Quarantena Ritorno a scuola, Lopalco: «Non serve mettere fogli e quaderni in quarantena» BariViva Scuola, Lopalco a docenti: "No rischi maneggiando compiti alunni"

"E' pari a zero" il rischio che corrono insegnati nel manipolare i quaderni con i compiti degli alunni o le fotocopie distribuite in classe e poi riprese dal docente. Lo spiega in un video pubblicato ...

Genova, bambini senza banchi in ginocchio a scuola. Toti: inaccettabile

C'è un caso a Genova. Bambini delle elementari in ginocchio che usano le sedie come banchi per scrivere, oppure con il quaderno sulle ginocchia piegati per riuscire a disegnare o seduti per terra. la ...

Ritorno a scuola, oggi suona la prima campanella dell'era Covid-19: tanta emozione, ma anche molte incertezze

Tra emozioni, e anche qualche incertezza, prende il via oggi il nuovo anno scolastico. Dopo oltre sei mesi di chiusura dovuta all’emergenza Coronavirus le scuole riaccolgono alunni, professori e tutto ...

"E' pari a zero" il rischio che corrono insegnati nel manipolare i quaderni con i compiti degli alunni o le fotocopie distribuite in classe e poi riprese dal docente. Lo spiega in un video pubblicato ...C'è un caso a Genova. Bambini delle elementari in ginocchio che usano le sedie come banchi per scrivere, oppure con il quaderno sulle ginocchia piegati per riuscire a disegnare o seduti per terra. la ...Tra emozioni, e anche qualche incertezza, prende il via oggi il nuovo anno scolastico. Dopo oltre sei mesi di chiusura dovuta all’emergenza Coronavirus le scuole riaccolgono alunni, professori e tutto ...