Parma, interessa Djidji: superata la concorrenza del Crotone (Di martedì 15 settembre 2020) Nelle scorse ore il Parma, prossimo avversario del Napoli in Campionato, è uscito allo scoperto per Koffi Djidji, difensore potenzialmente in uscita dal Torino. Leggi su tuttonapoli (Di martedì 15 settembre 2020) Nelle scorse ore il, prossimo avversario del Napoli in Campionato, è uscito allo scoperto per Koffi, difensore potenzialmente in uscita dal Torino.

FFunesto : @AndreaInterNews @IFanatismo @_enz29 Un conto è Kolarov, un conto è Darmian. Un giocatore assolutamente mediocre ch… - sidebuck : @agorarai ,@tagadala7 “Parma, barbarie senza fine: 17enne marocchino rapina e stupra donna di 87 anni.” Questa no… - TommasoArmando : @ncorrasco Non mi interessa nulla di Godin ma qua è ridicolo come si progetta e costruisce la squadra ogni anno. Tr… - Paroladeltifoso : Al Parma interessa Petagna - Th_Dm4570 : @zukkhov Concorsi truccati per l'accesso a una certa giuria, risale al 2014. È un peccato perché questo Greci ha un… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma interessa Pjaca prende tempo: ci sono anche Paok e Verona Forza Parma La Serie A riparte su DAZN: ecco il calendario e come seguire le partite

Tutto pronto per l'inizio della stagione 2020/2021 di Serie A, che per il terzo anno di fila sarà trasmessa anche da DAZN , il primo servizio di streaming live e on demand al mondo interamente dedicat ...

Ai Quartieri Spagnoli closing day di Prime Minister, la Scuola di politica per giovani donne

Doppio appuntamento il 19 settembre presso Foqus Fondazione Quartieri Spagnoli, con Prime Minister - Scuola di politica per giovani donne. Dopo i successi riscossi a Favara e con la prima edizione nel ...

CASO SCHWAZER/ Processo finito, ma la Wada nomina consulente un condannato per falso

Se non ci fosse di mezzo un uomo a cui è stata rovinata vita e carriera, ci sarebbe pure da ridere per la piega comica presa dalla vicenda Schwazer nell’ultima e conclusiva udienza dell’altro giorno.

Tutto pronto per l'inizio della stagione 2020/2021 di Serie A, che per il terzo anno di fila sarà trasmessa anche da DAZN , il primo servizio di streaming live e on demand al mondo interamente dedicat ...Doppio appuntamento il 19 settembre presso Foqus Fondazione Quartieri Spagnoli, con Prime Minister - Scuola di politica per giovani donne. Dopo i successi riscossi a Favara e con la prima edizione nel ...Se non ci fosse di mezzo un uomo a cui è stata rovinata vita e carriera, ci sarebbe pure da ridere per la piega comica presa dalla vicenda Schwazer nell’ultima e conclusiva udienza dell’altro giorno.