No, la donna diventata famosa per la frase «Non ce n’è Covid» non è stata ricoverata per sospetto Covid (Di martedì 15 settembre 2020) Il 14 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine del titolo di un articolo che sarebbe stato pubblicato dalla testata Palermo Today. Si legge: «ricoverata in gravissime condizioni l’influencer Angela Chianello all’ospedale riuniti di Palermo, si sospetta un contagio da Covid-19». Il riferimento è alla donna protagonista di un video diventato virale dove, intervistata da una troupe televisiva nella spiaggia di Mondello (Sicilia), aveva dichiarato «Non ce n’è Covid. A Palermo non abbiano niente». L’immagine è accompagnata da questo commento: «Il karma…». Questa notizia non trova riscontro in nessuna ... Leggi su facta.news (Di martedì 15 settembre 2020) Il 14 settembre 2020 su Facebook èpubblicata un’immagine del titolo di un articolo che sarebbe stato pubblicato dalla tePalermo Today. Si legge: «in gravissime condizioni l’influencer Angela Chianello all’ospedale riuniti di Palermo, si sospetta un contagio da-19». Il riferimento è allaprotagonista di un video diventato virale dove, intervida una troupe televisiva nella spiaggia di Mondello (Sicilia), aveva dichiarato «Non ce n’è. A Palermo non abbiano niente». L’immagine è accompagnata da questo commento: «Il karma…». Questa notizia non trova riscontro in nessuna ...

