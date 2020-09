MotoGP, Dovizioso: “In questo campionato pazzo possiamo giocarci il titolo” (Di martedì 15 settembre 2020) “La moto oggi ha funzionato molto bene. Abbiamo lavorato sul set-up, sulle rifiniture ed il passo gara è molto buono. Sono contento”. Andrea Dovizioso leader del mondiale MotoGP racconta così a Sky Sport24 il lavoro svolto nella giornata di test sulla pista di Misano Adriatico che domenica ospiterà il GP dell’Emilia Romagna. “Il feeling è migliorato; adesso bisogna vedere come andrà nel weekend dove è sempre diverso” aggiunge il forlivese della Ducati che grazie al settimo posto di domenica scorsa nel Gran Premio di San Marino è passato in testa alla classifica. “Alla fine è tutta una questione di velocità, se lo sei puoi giocarti il titolo – afferma il Dovi – e con questo campionato ... Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) “La moto oggi ha funzionato molto bene. Abbiamo lavorato sul set-up, sulle rifiniture ed il passo gara è molto buono. Sono contento”. Andrealeader del mondialeracconta così a Sky Sport24 il lavoro svolto nella giornata di test sulla pista di Misano Adriatico che domenica ospiterà il GP dell’Emilia Romagna. “Il feeling è migliorato; adesso bisogna vedere come andrà nel weekend dove è sempre diverso” aggiunge il forlivese della Ducati che grazie al settimo posto di domenica scorsa nel Gran Premio di San Marino è passato in testa alla classifica. “Alla fine è tutta una questione di velocità, se lo sei puoi giocarti il titolo – afferma il Dovi – e con...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Dovizioso MotoGP, Dall'Igna: Farò di tutto perché Dovizioso lasci Ducati da campione GPone La Ducati ha scelto Bagnaia per il dopo Dovizioso

Sarà Francesco Bagnaia a prendere il posto di Andrea Dovizioso sulla Ducati ufficiale nella prossima stagione della MotoGP. Lo ha confermato il direttore sportivo di Borgo Panigale, Paolo Ciabatti, do ...

Dovizioso: "Dopo il test ho più possibilità di giocarmela"

Il test di Misano sembra aver ridato convinzione al pilota della Ducati, che è convinto di poter essere più competitivo e di giocarsela nella gara di domenica. Andrea Dovizioso contava molto sulla gio ...

MotoGP 2020. Il GP di San Marino da 0 a 10

Il giro secco non è esattamente la specialità di Andrea Dovizioso: non a caso, fino a oggi ha conquistato solo 7 pole in MotoGP, 20 in tutta la sua carriera. Nel 2020, il pilota della Ducati è partico ...

