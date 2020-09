L'immunologa Viola: "Sanificare quaderni e penne di scuola è aria fritta, non serve" (Di martedì 15 settembre 2020) “Sto sentendo di procedure assurde per sanificate quaderni, compiti, libri, matite e pennarelli. La procedura è semplice: lavatevi le mani! Tutto il resto è aria fritta.E questo vale per i quaderni tanto quanto per la matita che useremo per votare. Mascherina, amuchina e andiamo avanti!”. Lo sottolinea su Facebook l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola.In un altro lungo post, l’immunologa ha parlato della guarigione di Silvio Berlusconi: “Ci dice che oggi il virus viene affrontato meglio, che sappiamo prenderlo per tempo e combatterlo, grazie al lavoro di squadra che nei mesi scorsi hanno portato avanti ricercatori, medici e infermieri”. E ancora: ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) “Sto sentendo di procedure assurde per sanificate, compiti, libri, matite e pennarelli. La procedura; semplice: lavatevi le mani! Tutto il resto.E questo vale per itanto quanto per la matita che useremo per votare. Mascherina, amuchina e andiamo avanti!”. Lo sottolinea su Facebook l’dell’Università di Padova Antonella.In un altro lungo post, l’ha parlato della guarigione di Silvio Berlusconi: “Ci dice che oggi il virus viene affrontato meglio, che sappiamo prenderlo per tempo e combatterlo, grazie al lavoro di squadra che nei mesi scorsi hanno portato avanti ricercatori, medici e infermieri”. E ancora: ...

