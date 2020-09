Immunologa Viola: “Sanificare quaderni e penne a scuola non serve” (Di martedì 15 settembre 2020) Per la dottoressa Antonella Viola dell’Università di Padova “è una procedura assurda sanificare quaderni, compiti, libri, matite e pennarelli” Con la riapertura delle scuole sta riprendendo la psicosi della sanificazione degli ambienti e del materiale scolastico con cui entrano in contatto i ragazzi, ma i virologi fanno sentire la loro voce e spiegano che il … L'articolo Immunologa Viola: “Sanificare quaderni e penne a scuola non serve” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 15 settembre 2020) Per la dottoressa Antonelladell’Università di Padova “è una procedura assurda sanificare, compiti, libri, matite e pennarelli” Con la riapertura delle scuole sta riprendendo la psicosi della sanificazione degli ambienti e del materiale scolastico con cui entrano in contatto i ragazzi, ma i virologi fanno sentire la loro voce e spiegano che il … L'articolo: “Sanificarenon serve” proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Immunologa Viola Inizio scuola, immunologa Viola: “Compiti in classe in quarantena? Non scherziamo, lavatevi le mani, il resto è aria fritta” Orizzonte Scuola L'immunologa Viola: "Sanificare i quaderni e le penne di scuola non serve a niente"

La pandemia, al Festival della scienza 2020

Festival della scienza 2020, ampio spazio dedicato alla Pandemia, anticipato da un ciclo di incontri on line con l’Università di Padova Già in corso la serie di conferenze online con scienziati italia ...

L'immunologa Viola: "Sanificare quaderni e penne di scuola è aria fritta, non serve"

"Sto sentendo di procedure assurde per sanificate quaderni, compiti, libri, matite e pennarelli. La procedura è semplice: lavatevi le mani! Tutto il resto è aria fritta. E questo vale per i quaderni t ...