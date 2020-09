Gregory Porter e l' incanto della Fenice

Gregory Porter e l'(in)canto della Fenice (Di mercoledì 16 settembre 2020) Voce potente ma estremamente duttile, Gregory Porter ha consolidato in un decennio un successo che l’ha portato dai club americani ai teatri «sold out» in tutto il mondo. Il nuovo album – All Rise – dove è immortalato in copertina con il suo inconfondibile berretto a visiera, lo vede tornare a comporre materiale originale dopo la parentesi monografica dedicata al repertorio di Nat King Cole. Dodici tracce – quindici nella versione deluxe – che sottolineano ancora una volta la sua … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 16 settembre 2020) Voce potente ma estremamente duttile,ha consolidato in un decennio un successo che l’ha portato dai club americani ai teatri «sold out» in tutto il mondo. Il nuovo album – All Rise – dove è immortalato in copertina con il suo inconfondibile berretto a visiera, lo vede tornare a comporre materiale originale dopo la parentesi monografica dedicata al repertorio di Nat King Cole. Dodici tracce – quindici nella versione deluxe – che sottolineano ancora una volta la sua … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

ReArturo4 : RT @ilmanifesto: Libri, film, album per i 50 anni dalla morte di Jimi Hendrix. Il ritorno di Gregory Porter e Levellers, ristampe per Stone… - LSky60 : RT @ilmanifesto: Libri, film, album per i 50 anni dalla morte di Jimi Hendrix. Il ritorno di Gregory Porter e Levellers, ristampe per Stone… - marcolus11 : RT @ilmanifesto: Libri, film, album per i 50 anni dalla morte di Jimi Hendrix. Il ritorno di Gregory Porter e Levellers, ristampe per Stone… - ilmanifesto : Libri, film, album per i 50 anni dalla morte di Jimi Hendrix. Il ritorno di Gregory Porter e Levellers, ristampe pe… - TheLancsTimes : Gregory Porter - All Rise (Decca Records) @GregoryPorter #AllRise -

Ultime Notizie dalla rete : Gregory Porter Gregory Porter e l'(in)canto della Fenice | il manifesto Il Manifesto Con 'Goats head soup’ i Rolling Stones conquistano la vetta della classifica UK e stabiliscono un nuovo record

Tornato sul mercato lo scorso 4 settembre, il disco della band guidata da Mick Jagger originariamente pubblicato nel 1973 è al primo posto della UK Official Albums Chart. Una settimana dopo l’uscita d ...

Gregory Porter ospite di Monte Carlo Nights: il video

Grandi canzoni per un grande evento: per la prima volta le radio italiane - RTL 102.5, RDS 100% Grandi Successi, Radio Deejay, Radio Italia solomusicaitaliana, Radio 105, Radio Kiss Kiss, Virgin Radio ...

Gli speaker che fanno la storia. Nick The Nightfly: "Nella radio di notte la musica è un'arte"

Trent'anni fa poteva sembrare un visionario, un programma in tarda serata che portava alla notte con musica dal mondo, suoni che non si erano mai ascoltati prima in radio. Invece Nick the Nightfly ave ...

Tornato sul mercato lo scorso 4 settembre, il disco della band guidata da Mick Jagger originariamente pubblicato nel 1973 è al primo posto della UK Official Albums Chart. Una settimana dopo l’uscita d ...Grandi canzoni per un grande evento: per la prima volta le radio italiane - RTL 102.5, RDS 100% Grandi Successi, Radio Deejay, Radio Italia solomusicaitaliana, Radio 105, Radio Kiss Kiss, Virgin Radio ...Trent'anni fa poteva sembrare un visionario, un programma in tarda serata che portava alla notte con musica dal mondo, suoni che non si erano mai ascoltati prima in radio. Invece Nick the Nightfly ave ...