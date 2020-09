Calcio, il Cts dice no alle modifiche del protocollo (Di martedì 15 settembre 2020) Nonostante le numerose richieste di cambiamento, sia per quanto riguarda il numero dei tamponi che la riapertura degli stadi, il Cts ha stabilito che nulla cambierà, almeno per il momento Come riporta Calcio e Finanza: Il protocollo sui tamponi per le squadre di Calcio rimane così come è oggi. E gli incontri continueranno a svolgersi a porte chiuse. Viene ribadito che non ci sono ancora le condizioni epidemiologiche per consentire una riapertura degli stadi al pubblico A nulla sono valsi dunque gli appelli, come quello del presidente Gravina Il Calcio è uno sport di contatto e sono stati gli stessi vertici sportivi a proporre la soluzione che è attualmente in vigore, viene fatto notare dalle fonti del Comitato, dunque non si torna indietro. Inoltre, viene ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 settembre 2020) Nonostante le numerose richieste di cambiamento, sia per quanto riguarda il numero dei tamponi che la riapertura degli stadi, il Cts ha stabilito che nulla cambierà, almeno per il momento Come riportae Finanza: Ilsui tamponi per le squadre dirimane così come è oggi. E gli incontri continueranno a svolgersi a porte chiuse. Viene ribadito che non ci sono ancora le condizioni epidemiologiche per consentire una riapertura degli stadi al pubblico A nulla sono valsi dunque gli appelli, come quello del presidente Gravina Ilè uno sport di contatto e sono stati gli stessi vertici sportivi a proporre la soluzione che è attualmente in vigore, viene fatto notare dfonti del Comitato, dunque non si torna indietro. Inoltre, viene ...

