A Chiara Ferragni il Leone d'Oro 'per l'impegno civico dimostrato' (Di martedì 15 settembre 2020) Un importante riconoscimento per Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale si trova a Venezia per tre giorni da trascorrere in Laguna. Lunedì 14 settembre è stata salutata dal sindaco Luigi Brugnaro che l'ha accompagnata nella visita alla nuova "Smart Control Room", la nuova 'torre di controllo' sui flussi di traffico e di turisti in città inaugurata sabato scorso nell'isola artificiale del Tronchetto. All'influencer, Brugnaro ha consegnato un Leone d'oro, premio speciale della Festa di San Marco, che doveva essere conferito alla Ferragni il 25 aprile scorso durante una festa poi annullata a causa del Covid.

