Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2020 ore 17 | 15

(Di lunedì 14 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 14 SETTEMBREORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA, IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SULL’APPIA, TRA IL RACCORDO E CIAMPINO IN DIREZIONE ALBANO, QUI PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA. IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: PER LAVORI URGENTI ALLA RETE IDRICA IN PIAZZA DELLA MARANELLA, LA CIRCONE ...