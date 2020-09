Vaccino Covid-19, Pfizer: “Entro ottobre sapremo se funziona” (Di lunedì 14 settembre 2020) Il colosso farmaceutico Pfizer si è espresso in merito al proprio Vaccino contro il Covid-19: “sapremo entro ottobre se funziona o meno” L’azienda farmaceutica statunitense Pfizer ha annunciato di star lavorando incessantemente al proprio Vaccino di contrasto al Covid-19. Entro la fine di ottobre si saprà se esso sarà efficace o meno. A parlare è … L'articolo Vaccino Covid-19, Pfizer: “Entro ottobre sapremo se funziona” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Il colosso farmaceuticosi è espresso in merito al propriocontro il-19: “entrose funziona o meno” L’azienda farmaceutica statunitenseha annunciato di star lavorando incessantemente al propriodi contrasto al-19. Entro la fine disi saprà se esso sarà efficace o meno. A parlare è … L'articolo-19,: “Entrose funziona” proviene da www.inews24.it.

MediasetTgcom24 : Covid, Arcuri: investiamo su una cura e un vaccino prodotti in Italia #domenicoarcuri - MediasetTgcom24 : Pfizer: entro ottobre sapremo se il vaccino anti-Covid funziona #Pfizer - Agenzia_Ansa : #Pfizer, entro ottobre sapremo se vaccino #Covid funziona #ANSA #salute - rrico_e : RT @giuz73: @EuroMasochismo Quindi mentre sul Covid fare distinzione tra decesso 'per' e 'con' Covid è da negazionisti... Sul vaccino è lec… - Desely1 : RT @giuz73: @EuroMasochismo Quindi mentre sul Covid fare distinzione tra decesso 'per' e 'con' Covid è da negazionisti... Sul vaccino è lec… -