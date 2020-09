Sopaf | Cassazione conferma le condanne e dà ragione a Cassa ragionieri

(Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – La quinta sezione della Corte Suprema disi è definitivamente pronunciata in merito alla vicenda relativa al crac della, ora in concordato preventivo,ndo la sentenza della Corte d’Appello di Milano. I giudici dellahanno rigettato i ricorsi degli imputati, che sono stati quindi condannati alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dallanazionale di previdenza dei, che si è costituita parte civile nel procedimento. “Siamo molto soddisfatti della decisione pronunciata dalla– sottolineano i legali Alessandro Diddi e Pier Gerardo Santoro – che, definitivamente pronunciandosi sulla vicenda, ha ...

