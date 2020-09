SNAI – Serie A: Juve favorita ma non padronaStavolta l'Inter parte quasi alla pari (Di lunedì 14 settembre 2020) (Milano, 14 settembre 2020) - Rispetto agli anni scorsi, il pronostico in favore dei bianconeri è meno netto. Il decimo tricolore di fila è a 1,95, nerazzurri a 2,60. Outsider, Atalanta e Napoli a 15. Lotta serrata anche per la zona Champions, con la sorpresa Roma a 3,50. Le tre squadre neopromosse vedono la retrocessione, rischiano meno Genoa (15), Sampdoria, Udinese e Parma (25). Milano, 14 settembre 2020 – Di nuovo Juve, ma stavolta il pronostico è meno netto: in vista dell'inizio del campionato, gli analisti SNAI confermano i bianconeri come favoriti per lo scudetto, dando loro però un vantaggio piuttosto esiguo rispetto all'Inter. Il decimo tricolore consecutivo della Juventus è a 1,95, il break nerazzurro vale 2,60. Nella scorsa stagione gli uomini di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 14 settembre 2020) (Milano, 14 settembre 2020) - Rispetto agli anni scorsi, il pronostico in favore dei bianconeri è meno netto. Il decimo tricolore di fila è a 1,95, nerazzurri a 2,60. Outsider, Atalanta e Napoli a 15. Lotta serrata anche per la zona Champions, con la sorpresa Roma a 3,50. Le tre squadre neopromosse vedono la retrocessione, rischiano meno Genoa (15), Sampdoria, Udinese e Parma (25). Milano, 14 settembre 2020; Di nuovo, ma stavolta il pronostico è meno netto: in vista dell'inizio del campionato, gli analisticonfermano i bianconeri come favoriti per lo scudetto, dando loro però un vantaggio piuttosto esiguo rispetto all'. Il decimo tricolore consecutivo dellantus è a 1,95, il break nerazzurro vale 2,60. Nella scorsa stagione gli uomini di ...

Jammasrl : SNAI – Serie A: Juve favorita ma non padrona. Stavolta l’Inter parte quasi alla pari - Agimegitalia : #Ippica, mercoledì all’#ippodromo #Snai San Siro nuova giornata di corse al #galoppo dalle ore 15:10 - Agimegitalia : #Scommesse calcio #SerieA: #Juve favorita ma non padrona. Stavolta l’#Inter parte quasi alla pari su #Snai - SNAI_Official : Archiviato il capitolo US Open, i grandi nomi del tennis mondiale fanno tappa agli Internazionali di Roma nell'affa… - TuttoSalerno : SNAI - Le prime quote vincenti del campionato cadetto: Monza strafavorita, Salernitana... -

Ultime Notizie dalla rete : SNAI &ndash SNAI - Le prime quote vincenti del campionato cadetto: Monza strafavorita, Salernitana... tuttosalernitana.com Calcio: Juve e Inter, lo scudetto sarà una sfida a due.Neopromosse a rischio

Di nuovo Juve, ma stavolta il pronostico è meno netto: in vista dell’inizio del campionato, gli analisti SNAI confermano i bianconeri come favoriti per lo scudetto, dando loro però un vantaggio ...

Report Online: ElianoB3re su partypoker, “PayAndPlay” e “Bramacs” comandano i day 1

Un totale di 378 giocatori iscritti ha fatto felici gli uomini del botteghino di SNAI e ipoker, i quali hanno messo a referto un prize pool pari a €34.020. Il montepremi, superiore ai €30.000 propost ...

Di nuovo Juve, ma stavolta il pronostico è meno netto: in vista dell’inizio del campionato, gli analisti SNAI confermano i bianconeri come favoriti per lo scudetto, dando loro però un vantaggio ...Un totale di 378 giocatori iscritti ha fatto felici gli uomini del botteghino di SNAI e ipoker, i quali hanno messo a referto un prize pool pari a €34.020. Il montepremi, superiore ai €30.000 propost ...