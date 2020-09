Reddito di emergenza: domande al via dal 15 settembre al 15 ottobre (Di lunedì 14 settembre 2020) Per la mensilità aggiuntiva del Reddito di emergenza non è previsto accredito automatico, neanche per chi ha già ricevuto il sussidio nei mesi precedenti. Va presentata domanda e potrà essere presentata a partire da domani, 15 settembre e fino al 15 ottobre 2020. Reddito di emergenza nuova domanda Per poter presentare la domanda che permette di fruire della terza mensilità del Reddito di emergenza i requisiti sono fissati dall’articolo 23 del Decreto Agosto: i nuclei familiari non devono avere redditi nel mese di maggio 2020 che superano l’importo spettante di Reddito di emergenzavalore Isee inferiore a 15mila europatrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a ... Leggi su pensioniefisco (Di lunedì 14 settembre 2020) Per la mensilità aggiuntiva deldinon è previsto accredito automatico, neanche per chi ha già ricevuto il sussidio nei mesi precedenti. Va presentata domanda e potrà essere presentata a partire da domani, 15e fino al 152020.dinuova domanda Per poter presentare la domanda che permette di fruire della terza mensilità deldii requisiti sono fissati dall’articolo 23 del Decreto Agosto: i nuclei familiari non devono avere redditi nel mese di maggio 2020 che superano l’importo spettante didivalore Isee inferiore a 15mila europatrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a ...

