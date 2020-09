Omicidio Willy, secondo il Codacons “c’entrano” Wanda Nara e i rapper (Di lunedì 14 settembre 2020) Willy Monteiro Duarte è morto ammazzato di botte la notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro. Sulla dinamica dei fatti gli inquirenti stanno ancora indagando: intanto, la procura di Velletri, sulla base degli accertamenti autoptici, ha cambiato capo di imputazione per i 4 arrestati per l’Omicidio: da Omicidio preterintenzionale in Omicidio volontario aggravato dai futili motivi. In molti hanno parlato dell’Omicidio di Willy (tra tutti, la senatrice Liliana Segre che, intervistata da La Stampa, ha definito di questo Omicidio come il simbolo del “naufragio della nostra civiltà”) ed è arrivato anche il momento del Codacons. Se non fosse uno dei fatti più gravi accaduti nel Paese negli ultimi anni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020)Monteiro Duarte è morto ammazzato di botte la notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro. Sulla dinamica dei fatti gli inquirenti stanno ancora indagando: intanto, la procura di Velletri, sulla base degli accertamenti autoptici, ha cambiato capo di imputazione per i 4 arrestati per l’: dapreterintenzionale involontario aggravato dai futili motivi. In molti hanno parlato dell’di(tra tutti, la senatrice Liliana Segre che, intervistata da La Stampa, ha definito di questocome il simbolo del “naufragio della nostra civiltà”) ed è arrivato anche il momento del. Se non fosse uno dei fatti più gravi accaduti nel Paese negli ultimi anni ...

