Live non è la D'Urso, Angela Chianello non va in trasmissione:"Ho un problema con la giustizia" (Di lunedì 14 settembre 2020) Live non è la D'Uurso, Angela Chianello non va in trasmissione:"Ho un problema con la giustizia" Angela Chianello è diventata famosa per un'intervista in spiaggia, in cui spiegava che a Mondello "non ce n'è Coviddi", immediatamente diventato fenomeno estivo. E poteva mai Barbara D'Urso lasciarsi scappare il personaggio del momento? Angela da poco ha creato un nuovo account Instagram, i follower sono schizzati alle stelle in pochissime ore attribuendole l'etichetta di influencer (e aveva persino più follower di Alberto Angela). E la famosa intervista, quella di "Buongiorno da Mondello", è stata fatta del resto proprio da un'inviata ...

