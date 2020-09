Leone d’Oro 2020: forti dibattiti su Nomadland (Di lunedì 14 settembre 2020) A meno di due giorni dalla chiusura della Mostra d’arte cinematografica di Venezia, uno degli eventi più attesi del 2020 post-Covid, l’assegnazione del Leone d’Oro a Nomadland è notizia che fa discutere e divide le schiere di cinefili e non. Sui social e sulle principali testate giornalistiche non sono mancati accesi dibattiti sulla scelta della pellicola della regista cinese trapiantata negli Stati Uniti Chloé Zhao come miglior film di questo Venezia ’77. Un festival che attraverso misure preventive, assegnazione dei posti con prenotazione e severi controlli, ha rispettato i protocolli volti a prevenire il contagio ed è riuscito a vedere la luce (a differenza dello svantaggiato Festival di Cannes che questo maggio non si è svolto). Quello che è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 14 settembre 2020) A meno di due giorni dalla chiusura della Mostra d’arte cinematografica di Venezia, uno degli eventi più attesi delpost-Covid, l’assegnazione deld’Oro aè notizia che fa discutere e divide le schiere di cinefili e non. Sui social e sulle principali testate giornalistiche non sono mancati accesisulla scelta della pellicola della regista cinese trapiantata negli Stati Uniti Chloé Zhao come miglior film di questo Venezia ’77. Un festival che attraverso misure preventive, assegnazione dei posti con prenotazione e severi controlli, ha rispettato i protocolli volti a prevenire il contagio ed è riuscito a vedere la luce (a differenza dello svantaggiato Festival di Cannes che questo maggio non si è svolto). Quello che è ...

WeCinema : #Venezia77: Aspettando il Leone d’Oro 'Nomadland', che non vedremo probabilmente fino a primavera, la Mostra appena… - HuffPostItalia : Chiara Ferragni riceve il Leone D'Oro per 'l'impegno civico dimostrato per l'Italia' - WeCinema : Una serata magica, un'edizione sensazionale! ??? “Siamo tutti re e regine di un regno: il cinema” @anna_foglietta m… - Giuly200000 : RT @HuffPostItalia: Chiara Ferragni riceve il Leone D'Oro per 'l'impegno civico dimostrato per l'Italia' - elenoirebartoli : RT @HuffPostItalia: Chiara Ferragni riceve il Leone D'Oro per 'l'impegno civico dimostrato per l'Italia' -

