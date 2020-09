La Ratched di Netflix non è Louise Fletcher | ma la solita | eccelsa Sarah Paulson tra orrori e delirio

(Di lunedì 14 settembre 2020) C’è qualcosa di morbosamente elettrizzante nell’osservare le buone intenzioni soccombere all’arroganza del male, quando la normalità è già alle spalle e la mera sopravvivenza è una gara alla manipolazione più efficace. Devono esserne ben consapevoli Ryan Murphy e Ian Brennan, che in– sudal 18 settembre – contemplano, distruggono e ricostruiscono i se e i ma della vita di Mildred, non ancora la leggendaria antagonista regalata al pubblico da, ma un deviato angel of mercy cuioffre tutto il fascino possibile.L’infermieraapre l’omonima seriesuperando già molti dei canoni ...

NetflixIT : Uno dei personaggi più iconici del cinema, visto da Ryan Murphy. Ratched, una serie originale Netflix con Sarah Pau… - CineGiornale1 : Ratched: recensione della nuova serie Netflix di Ryan Murphy - JustNerd_IT : #Ratched: recensione della serie #Netflix con Sarah Paulson prodotta da Ryan Murphy - Leggi l'articolo completo su:… - foto_nerd : Ratched: la recensione in anteprima della nuova serie thriller di Netflix, ovviamente il tutto senza spoiler. Ci sa… - NerdPool_IT : Ratched: la recensione no spoiler della nuova serie Netflix di Ryan Murphy -

Ultime Notizie dalla rete : Ratched Netflix

Qualcuno volò sul nido del cuculo, il film cult entrato di diritto nella storia del cinema aggiudicandosi numerosi premi Oscar tra cui quello per il miglior film e il miglior regista, ha avuto anche i ...A 62 anni Sharon Stone si appresta ad aggiungere un altro interessante ruolo alla sua carriera fra cinema e tv, con la serie Ratched, al fianco di Sarah Paulson in programma su Netflix. In un'intervis ...