Inter, gli agenti di Lautaro Martinez nella sede nerazzurra: i dettagli (Di lunedì 14 settembre 2020) Gli agenti di Lautaro Martinez sono arrivati da pochi minuti nella sede dell’Inter per parlare del futuro dell’argentino Gli agenti di Lautaro Martinez (Rolando Zarate e Beto Yaque) sono entrati pochi minuti fa nella sede dell’Inter di viale Liberazione. I due agenti parleranno con il club del futuro dell’argentino sul quale c’è sempre il forte Interesse del Barcellona. Tuttavia Marotta e Ausilio puntano al rinnovo di contratto del Toro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Glidisono arrivati da pochi minutidell’per parlare del futuro dell’argentino Glidi(Rolando Zarate e Beto Yaque) sono entrati pochi minuti fadell’di viale Liberazione. I dueparleranno con il club del futuro dell’argentino sul quale c’è sempre il forteesse del Barcellona. Tuttavia Marotta e Ausilio puntano al rinnovo di contratto del Toro. Leggi su Calcionews24.com

FBiasin : L'#Inter, ad oggi, esclude ogni genere di contatto con il #RealMadrid per #LautaroMartinez. Probabile, invece, che… - capuanogio : Gli agenti di Lautaro #Martinez in arrivo a Milano dopo un giro che li ha portati anche a Madrid oltre che a Barcel… - Inter_Women : ?? | COPPA ITALIA Le #InterWomen nel girone B! Ecco gli impegni delle nerazzurre ?? - Vince_Mirto : ??Gli agenti di #LautaroMartinez sono appena arrivati nella sede nerazzurra per definire il futuro del centravanti… - calciomercatoit : ???? Calciomercato #Inter - Summit in sede con gli agenti di #Lautaro: in ballo il futuro dell'argentino ?? ??… -