In manette un affittacamere delle prostitute (Di lunedì 14 settembre 2020) L'arresto è stato effettuato lo scorso 9 settembre a Muralto. Nell'operazione sono anche scattate tre denunce Leggi su media.tio.ch (Di lunedì 14 settembre 2020) L'arresto è stato effettuato lo scorso 9 settembre a Muralto. Nell'operazione sono anche scattate tre denunce

Ticinonline : In manette un affittacamere delle prostitute #prostituzione #ticino - teletext_ch_it : Muralto, affittacamere in manette - LiberaTvTicino : Operazione antiprostituzione: in manette un 55enne affittacamere -

Ultime Notizie dalla rete : manette affittacamere Operazione antiprostituzione: in manette un 55enne affittacamere Liberatv.ch