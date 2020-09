Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntate in onda su Rai 1 dal 14 al 18 settembre (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Paradiso delle signore Daily anticipazioni e trame delle puntate in onda su Rai 1 da lunedì 14 settembre a venerdì 18 settembre. Continua l’appuntamento giornaliero con la soap italiana di Rai 1, Il Paradiso delle signore Daily con le nuove puntate in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Solo per lunedì 14 settembre, l’appuntamento con la soap è anticipato alle 15:25 per fare spazio a uno speciale sulla riapertura delle scuole. A seguire quindi troverete le anticipazioni delle trame degli episodi che andranno in ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 14 settembre 2020) IlDailye trameinsu Rai 1 da lunedì 14a venerdì 18. Continua l’appuntamento giornaliero con la soap italiana di Rai 1, IlDaily con le nuoveindal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Solo per lunedì 14, l’appuntamento con la soap è anticipato alle 15:25 per fare spazio a uno speciale sulla riaperturascuole. A seguire quindi troverete letrame degli episodi che andranno in ...

