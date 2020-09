Grande Fratello Vip Twitter, arriva la social room: il Vip misterioso è Zorzi (Di lunedì 14 settembre 2020) Per la prima volta il Grande Fratello Vip dà la possibilità ai concorrenti di gestire l’account ufficiale di Twitter del reality nella social room. Durante questa prima puntata, il Vip misterioso che commenta quanto accade è Tommaso Zorzi. L’influencer può condividere dei messaggi sul web e i telespettatori sono andati in tilt. I suoi fan … L'articolo Grande Fratello Vip Twitter, arriva la social room: il Vip misterioso è Zorzi proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 14 settembre 2020) Per la prima volta ilVip dà la possibilità ai concorrenti di gestire l’account ufficiale didel reality nella. Durante questa prima puntata, il Vipche commenta quanto accade è Tommaso. L’influencer può condividere dei messaggi sul web e i telespettatori sono andati in tilt. I suoi fan … L'articoloVipla: il Vipproviene da Gossip e Tv.

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - Davide : «I reality show non influenzano le società. Se Il Grande Fratello avesse influenzato la nostra generazione oggi avr… - ilpost : 20 anni fa in Italia iniziò il “Grande Fratello” - icarvsplume : RT @LabambaAlessio: #GFVIP Fausto Leali si sta chiedendo:'Siamo sicuri che è il grande fratello VIP?Chi li conosce a questi?' - whitetulipxx : RT @ToniaPeluso: Lo scopo del Grande Fratello iniziale era isolarli dal mondo per vedere quali dinamiche venivano a crearsi all’interno del… -