Gli assembramenti per il primo giorno di scuola (Di lunedì 14 settembre 2020) Inizio scuola per gli studenti di molte regioni: gli ingressi scaglionati avrebbero dovuto evitare il problema degli assrmbramenti, ma genitori e presidi raccontano che non è andata così Tutti assembrati fuori dalla scuola in attesa di entrare oggi per l’inizio dell’anno scolastico ad Ancona, per esempio. Alla secondarie di primo grado Podesti di via Urbino e alla vicina scuola primaria Elia nel quartiere del Piano, ad Ancona, l’inizio non è stato proprio all’insegna dei distanziamenti anti Covid-19. Questa mattina, nonostante gli accessi scaglionati e ad orario a seconda di classi e sezioni, nessuno li ha rispettato e fuori si sono formati mucchi di bambini e genitori troppi vicini anche se indossavano le mascherine. boh da me un’assembramento unico all’uscita, ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Inizioper gli studenti di molte regioni: gli ingressi scaglionati avrebbero dovuto evitare il problema degli assrmbramenti, ma genitori e presidi raccontano che non è andata così Tutti assembrati fuori dallain attesa di entrare oggi per l’inizio dell’anno scolastico ad Ancona, per esempio. Alla secondarie digrado Podesti di via Urbino e alla vicinaprimaria Elia nel quartiere del Piano, ad Ancona, l’inizio non è stato proprio all’insegna dei distanziamenti anti Covid-19. Questa mattina, nonostante gli accessi scaglionati e ad orario a seconda di classi e sezioni, nessuno li ha rispettato e fuori si sono formati mucchi di bambini e genitori troppi vicini anche se indossavano le mascherine. boh da me un’assembramento unico all’uscita, ...

SkyTG24 : Primo giorno di scuola, è già polemica per gli assembramenti davanti agli istituti. FOTO - Tiger8388 : @ylefsch Hanno detto che non ci sono problemi e tutto andrà bene... hanno sempre ragione loro, quindi perché dobbia… - Triplete12 : RT @SkyTG24: Primo giorno di scuola, è già polemica per gli assembramenti davanti agli istituti. FOTO - SmitArianna : RT @benq_antonio: #primogiornodiscuola TUTTO OK!! mi sento di ringraziare #Conte e #Azzolina che hanno fatto un buon lavoro dopo 6 mesi di… - Andyphone : RT @Andyphone: @demian_online @matteosalvinimi Ora gli assembramenti sono consentiti solo alle feste di sinistra e fuori dalle scuole -

Ultime Notizie dalla rete : Gli assembramenti Nella super scuola la pista ciclabile per evitare gli assembramenti Il Tirreno Inizio scuola, primo giorno 2020/ Diretta: Antonella Clerici “Maelle buon cammino!”

Dopo lunghi mesi di stop, risuona oggi la campanella in molte scuole d’Italia in vista dell’inizio dell’anno scolastico che tuttavia riprende proprio in parte in emergenza sanitaria. La ripartenza sar ...

Cos’è il “metodo Cuba” adottato dalle scuole senza banchi monoposto

Mentre la politica era impegnata a discutere dei banchi con le rotelle, promessi dal ministro dell’Istruzione Azzolina e dal commissario per l’emergenza Arcuri ma non arrivati in tutti gli istituti, s ...

Dopo lunghi mesi di stop, risuona oggi la campanella in molte scuole d’Italia in vista dell’inizio dell’anno scolastico che tuttavia riprende proprio in parte in emergenza sanitaria. La ripartenza sar ...Mentre la politica era impegnata a discutere dei banchi con le rotelle, promessi dal ministro dell’Istruzione Azzolina e dal commissario per l’emergenza Arcuri ma non arrivati in tutti gli istituti, s ...