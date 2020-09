Genoa, dall'Arezzo arriva Caso (Di lunedì 14 settembre 2020) Arezzo - Tramite una nota apparsa sul proprio sito web, l' Arezzo ha annunciato che "in data odierna, è stato raggiunto l'accordo con il Genoa F.C. per la cessione a titolo definitivo del calciatore ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 settembre 2020)- Tramite una nota apparsa sul proprio sito web, l'ha annunciato che "in data odierna, è stato raggiunto l'accordo con ilF.C. per la cessione a titolo definitivo del calciatore ...

Ultime Notizie dalla rete : Genoa dall Genoa, dall'Arezzo arriva Caso Corriere dello Sport.it Genoa, dall'Arezzo arriva Caso

AREZZO - Tramite una nota apparsa sul proprio sito web, l'Arezzo ha annunciato che "in data odierna, è stato raggiunto l’accordo con il Genoa F.C. per la cessione a titolo definitivo del calciatore cl ...

AREZZO - Tramite una nota apparsa sul proprio sito web, l'Arezzo ha annunciato che "in data odierna, è stato raggiunto l'accordo con il Genoa F.C. per la cessione a titolo definitivo del calciatore cl ...