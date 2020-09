Elisabetta Gregoraci | l’attesa sta per finire | “Ragazzi | ci siamo quasi”

Leggi su leggilo

(Di lunedì 14 settembre 2020)sta per realizzare uno dei suoi desideri: tra le esperienze televisive ci sarà anche quella del Grande Fratello Vip L’attesa sta per terminare: oggi comincia la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Con tanti personaggi dello spettacolo che non vedono l’ora di iniziare questa nuova avventura. La casa più spiata d’Italia sarà dunque … L'articolo, l’attesa sta per: “Ragazzi, ciquasi” proviene da leggilo.org.