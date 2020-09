Dodge - Durango e Charger Pursuit si aggiornano

(Di lunedì 14 settembre 2020) Lapresenta le nuovein allestimento, pensato appositamente per le forze dell'ordine statunitensi. Tra le novità spiccano aggiornamenti alle trasmissioni e accorgimenti interni per migliorare la sicurezza e agevolare il lavoro degli agenti.La berlina. Laè offerta in due motorizzazioni con cambio automatico TorqueFlite a otto marce: un V6 Pentastar di 3.6 litri abbinato a un sistema di trazione integrale oppure il celebre V8 Hemi di 5.7 litri accoppiato, invece, alla sola trazione posteriore. La quattro porte americana può raggiungere una velocità massima di 225 km/h, limitabile elettronicamente a seconda delle necessità specifiche d'impiego. Tra le novità figurano anche la compatibilità Apple CarPlay e Android ...

