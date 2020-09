Destra, la svolta che non si dice (Di lunedì 14 settembre 2020) Non sarà quella «svolta» sul referendum che ha strillato ieri in prima pagina il Giornale, ma la pacata e argomentata smentita di Fratelli d’Italia – «si tratta di una forzatura giornalistica, ci siamo limitati a ritenere che avendo chiesto il parere dei cittadini ora i partiti debbano fare un passo indietro» – conferma che a sette giorni dal voto il centroDestra sta facendo pesare le convenienze politiche del No almeno quanto la voglia di mettersi in scia al previsto successo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 14 settembre 2020) Non sarà quella «» sul referendum che ha strillato ieri in prima pagina il Giornale, ma la pacata e argomentata smentita di Fratelli d’Italia – «si tratta di una forzatura giornalistica, ci siamo limitati a ritenere che avendo chiesto il parere dei cittadini ora i partiti debbano fare un passo indietro» – conferma che a sette giorni dal voto il centrosta facendo pesare le convenienze politiche del No almeno quanto la voglia di mettersi in scia al previsto successo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Destra svolta Semaforo spento per guasto, consentita solo la svolta a destra VicenzaToday Juve-Novara, le pagelle di CM: Ronaldo-Kulusevski che intesa, quanti errori per Chiellini

Szczesny s.v.: non deve fare alcuna parata, ma sbriga un paio di situazioni non semplici con i piedi (1' s.t. Buffon s.v.: vedi Szczesny). Danilo 6: proseguono ...

Vi prego, parliamo di Roma

Qualche giorno fa due importanti dirigenti del Partito Democratico sono intervenuti per parlare di Roma. Monica Cirinnà ha annunciato la sua candidatura alle primarie del centro-sinistra, con una bell ...

Entusiasmo e partecipazione per il comizio della Taccone

Avezzano – Il primo candidato sindaco ad “affrontare” la piazza è l’unica donna Anna Maria Taccone: “Ci vuole coraggio a definire civiche liste con candidati che hanno amministrato per anni a destra e ...

