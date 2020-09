Corsa alla cura anti-Covid, nel Regno Unito si studia un vaccino spray (Di martedì 15 settembre 2020) È il vaccino spray la nuova frontiera della ricerca di una cura contro il Coronavirus. Secondo un gruppo di ricercatori britannici dell’Imperial College di Londra infatti, far arrivare le dosi direttamente dal naso ai polmoni potrebbe creare una risposta immunitaria migliore rispetto ai metodi tradizionali. Per questo, spiega la Bbc online, stanno lavorando al progetto con due degli apripista già in fase di sviluppo: quello di Oxford-AstraZeneca e quello del loro stesso istituto, entrato nei test sull’uomo a giugno. LEGGI ANCHE > Emergenza Covid, arriva il tampone rapido italiano Come funzionano i test del vaccino spray A sottoporsi ai test saranno 30 volontari sani che riceveranno il vaccino spray sotto forma di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 15 settembre 2020) È illa nuova frontiera della ricerca di unacontro il Coronavirus. Secondo un gruppo di ricercatori britannici dell’Imperial College di Londra infatti, far arrivare le dosi direttamente dal naso ai polmoni potrebbe creare una risposta immunitaria migliore rispetto ai metodi tradizionali. Per questo, spiega la Bbc online, stanno lavorando al progetto con due degli apripista già in fase di sviluppo: quello di Oxford-AstraZeneca e quello del loro stesso istituto, entrato nei test sull’uomo a giugno. LEGGI ANCHE > Emergenza, arriva il tampone rapido italiano Come funzionano i test delA sottoporsi ai test saranno 30 volontari sani che riceveranno ilsotto forma di ...

