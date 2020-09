Coronavirus nel Barese, a Monopoli venti nuovi casi: in gran parte legati a focolaio in azienda, 'contatti stretti già in isolamento' (Di lunedì 14 settembre 2020) Contagi nell'azienda di Polignano, la preoccupazione del sindaco di Monopoli: 'Dall'Asl ancora nessun dato sulla nostra città' 9 settembre 2020 Covid nel Barese, nel focolaio dell'azienda anche 13 ... Leggi su baritoday (Di lunedì 14 settembre 2020) Contagi nell'di Polignano, la preoccupazione del sindaco di: 'Dall'Asl ancora nessun dato sulla nostra città' 9 settembre 2020 Covid nel, neldell'anche 13 ...

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: in Campania le scuole aprono il 24 settembre. (video registrato ieri sera nel corso di una manifesta… - Agenzia_Ansa : L'allarme dell' #Oms: in Europa aumenteranno i morti per #coronavirus nei mesi di ottobre e novembre #ANSA - RaiNews : Nuovo record giornaliero di casi di coronavirus a livello globale: secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (… - corgi_lover : RT @Agenzia_Ansa: L'allarme dell' #Oms: in Europa aumenteranno i morti per #coronavirus nei mesi di ottobre e novembre #ANSA - NotizieTN : Christian Pera, autotrasportatore di Racconigi, ci parla della sua esperienza con il #coronavirus e di un problema… -