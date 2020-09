Brindisi-Virtus Roma in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Supercoppa A1 2020

(Di lunedì 14 settembre 2020) Happy Casasono rivali nell’ultimo match del gruppo D delladi Serie A1. Al Geovillage di Olbia, i pugliesi si giocheranno le ultime chance di qualificazione, legate anche al match che vede Sassari protagonista contro Pesaro. Quasi scontato invece il successo sui capitolini, non attrezzati per la competizione. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 17.00 di domenica 14 settembre. La sfida non sarà trasmessa in tv e la visione sarà disponibile in esclusivasu Eurosport Player. Lunedì 14 settembre, Ore 17.00 – Happy Casa(Eurosport Player) SEGUI IL MATCH LIVE IL REGOLAMENTO DELLA...

gpcirronis : La Dinamo Banco di Sardegna ha dimenticato la sconfitta con Brindisi e, nella penultima giornata del girone di qual… - IamCALCIO : La #VirtusFrancavilla strappa un pari importante all'Arechi: 1-1 in amichevole con la #Salernitana. Eurogol di… - basketissimo : Gruppo D: la Dinamo regola senza problemi la Virtus, e grazie al KO della Carpegna contro Brindisi, vede più vicina… - SSC_Chess : @HikenNoFede2 @StefanoRod86 Mi aspetto battano Brindisi e Roma e poi si decida tutto allo scontro diretto, come per… - _Tiempo_Extra_ : #Basquet #LegaA ???? - #Supercopa Brindisi 96-95 Sassari Milano 91-77 Varese Brescia 88-78 Cantu Fortitudo Bologna 93… -

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi Virtus

Sportface.it

Ultima giornata del gruppo D della Supercoppa 2020 di Serie A1. Happy Casa Brindisi e Virtus Roma si affrontano al Geovillage di Olbia. I pugliesi sognano ancora un posto alla Final Four, ma dipendono ...Brindisi e Virtus Roma si giocano un’ultima sfida in Supercoppa Italiana in questo girone D che si disputa, ancora per qualche ora, in quel di Olbia. Per l’Happy Casa c’è ancora la possibilità, in man ...