Truffa del malocchio: «Non credo a queste cavolate, ma ho paura» (Di domenica 13 settembre 2020) Dopo il caso della luganese privata di tutti i suoi risparmi, la storia di una 84enne. La Polizia: «Diffidate dai maghi» Leggi su media.tio.ch (Di domenica 13 settembre 2020) Dopo il caso della luganese privata di tutti i suoi risparmi, la storia di una 84enne. La Polizia: «Diffidate dai maghi»

Ticinonline : Truffa del malocchio: «Non credo a queste cavolate, ma ho paura» #malocchio #truffa #luganese - 5dancingis : @DioSilvio420 @LucaPanofsky Ma con la farsa covid, non si è capito che la monetizzazione di ogni aspetto della nost… - dan2cil : RT @GiuseppeIsnardi: 4 mafiosi che non sono neppure di centrodestra farebbero diventare Salvini e Ceccardi razzisti del KKK! La malafede di… - Cgb10251692 : RT @GiancarloDeRisi: 'Questi tamponi sono falsi. La sanità del Pd è una truffa che chiamano 'eccellenza''. Fratelli d'Italia smaschera il… - mrphs23 : RT @CesareSacchetti: Tempo fa, il presidente del Tanzania denunciò come i tamponi davano positivo al Covid qualsiasi cosa toccassero, persi… -

Ultime Notizie dalla rete : Truffa del Truffa del finto avvocato: una 89enne derubata di soldi e gioielli La Voce di Mantova Un Posto Al Sole Anticipazioni 14 settembre 2020: Un incubo dal passato tormenta Giulia...

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 14 settembre 2020, il passato torna a tormentare Giulia. La Poggi sta per fare una scoperta spiazzant ...

Indagini sui tamponi in Toscana: il reagente ha falsato i test?

Cellai (FI): Come mai la Regione non si è accorta di nulla?” Donzelli (Fdi): "Il governo faccia luce sui numeri". Synlab minaccia querele Firenze 13 settembre 2020– "La Regione e il governo facciano c ...

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 14 settembre 2020, il passato torna a tormentare Giulia. La Poggi sta per fare una scoperta spiazzant ...Cellai (FI): Come mai la Regione non si è accorta di nulla?” Donzelli (Fdi): "Il governo faccia luce sui numeri". Synlab minaccia querele Firenze 13 settembre 2020– "La Regione e il governo facciano c ...