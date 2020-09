La scuola dimentica i disabili. La Azzolina faccia qualcosa (Di domenica 13 settembre 2020) C'è un problema serio del quale il Ministro dell'Istruzione, Azzolina, non ha fatto cenno, anche se presumo ne sia a conoscenza. Parlo dell'insegnante di sostegno per gli studenti disabili, con piccole o grandi inefficienze. Per questi ragazzi, l'insegnante di sostegno è importante quanto uno di famiglia. È la persona sulla quale far conto e dalla quale non temere rimbrotti. Ebbene, la Ministra Azzolina, o chi per lei, dovrebbe fare molta attenzione a questo problema e se ha un attimo di tempo provi a guardare quanti ragazzi disabili si trovano in questi giorni con un nuovo insegnante di sostegno. Ripeto: non è una buona cosa, anzi pessima. Leggi su iltempo (Di domenica 13 settembre 2020) C'è un problema serio del quale il Ministro dell'Istruzione,, non ha fatto cenno, anche se presumo ne sia a conoscenza. Parlo dell'insegnante di sostegno per gli studenti, con piccole o grandi inefficienze. Per questi ragazzi, l'insegnante di sostegno è importante quanto uno di famiglia. È la persona sulla quale far conto e dalla quale non temere rimbrotti. Ebbene, la Ministra, o chi per lei, dovrebbe fare molta attenzione a questo problema e se ha un attimo di tempo provi a guardare quanti ragazzisi trovano in questi giorni con un nuovo insegnante di sostegno. Ripeto: non è una buona cosa, anzi pessima.

LegaSalvini : SCUOLA, #SALVINI: 'IN LIGURIA 6MILA DISABILI MA IL GOVERNO LI DIMENTICA' #AzzolinaBocciata - Profilo3Marco : RT @LegaSalvini: SCUOLA, #SALVINI: 'IN LIGURIA 6MILA DISABILI MA IL GOVERNO LI DIMENTICA' #AzzolinaBocciata - Ettore572 : RT @LegaSalvini: SCUOLA, #SALVINI: 'IN LIGURIA 6MILA DISABILI MA IL GOVERNO LI DIMENTICA' #AzzolinaBocciata - SBrannetti : RT @Noiconsalvini: SCUOLA, #SALVINI: 'IN LIGURIA 6MILA DISABILI MA IL GOVERNO LI DIMENTICA' #AzzolinaBocciata - patriziafrezzat : RT @Noiconsalvini: SCUOLA, #SALVINI: 'IN LIGURIA 6MILA DISABILI MA IL GOVERNO LI DIMENTICA' #AzzolinaBocciata -

Ultime Notizie dalla rete : scuola dimentica La scuola dimentica i disabili. La Azzolina faccia qualcosa Il Tempo La scuola dimentica i disabili. La Azzolina faccia qualcosa

C’è un problema serio del quale il Ministro dell’Istruzione, Azzolina, non ha fatto cenno, anche se presumo ne sia a conoscenza. Parlo dell’insegnante di sostegno per gli studenti disabili, con piccol ...

Ritorno a scuola: uno psicologo per aiutare i bambini

Il progetto Rientro a scuola di Fondazione Soleterre ha proprio questo obiettivo: «I bambini sono stati i grandi dimenticati della pandemia», dice il presidente di Soleterre, lo psicologo Damiano Rizz ...

C’è un problema serio del quale il Ministro dell’Istruzione, Azzolina, non ha fatto cenno, anche se presumo ne sia a conoscenza. Parlo dell’insegnante di sostegno per gli studenti disabili, con piccol ...Il progetto Rientro a scuola di Fondazione Soleterre ha proprio questo obiettivo: «I bambini sono stati i grandi dimenticati della pandemia», dice il presidente di Soleterre, lo psicologo Damiano Rizz ...