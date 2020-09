Covid, la quarantena a 10 giorni? Cts non deciderà martedì. Centro europeo di controllo: “Si impedisce scoperta del 6% dei casi” (Di domenica 13 settembre 2020) quarantena più breve, da 14 a 10 giorni. La Francia l’ha fatto anche se il numero dei contagi è altissimo, ma la questione per tutte le ricadute del caso fa discutere e pone domande. “La decisione del governo francese di accorciare la quarantena ci ha sorpreso, ci riuniremo martedì per iniziare una discussione che non si concluderà martedì, ci sarà un confronto con la Francia e con altri Paesi europei. Ad oggi l’Oms dice che il periodo della quarantena deve essere di 14 giorni” spiega il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) Agostino Miozzo intervistato da Sky Tg24. I dubbi su un taglio del periodo da passare in isolamento in attesa della negativizzazione però si scontrano con dati scientifici. La riduzione del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020)più breve, da 14 a 10. La Francia l’ha fatto anche se il numero dei contagi è altissimo, ma la questione per tutte le ricadute del caso fa discutere e pone domande. “La decisione del governo francese di accorciare laci ha sorpreso, ci riuniremo martedì per iniziare una discussione che non si concluderà martedì, ci sarà un confronto con la Francia e con altri Paesi europei. Ad oggi l’Oms dice che il periodo delladeve essere di 14” spiega il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) Agostino Miozzo intervistato da Sky Tg24. I dubbi su un taglio del periodo da passare in isolamento in attesa della negativizzazione però si scontrano con dati scientifici. La riduzione del ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid quarantena Positiva al Covid cameriera al primo giorno di lavoro: disposta quarantena e tampone per tre colleghi Cremonaoggi Covid, nuovi casi a Leverano e Galatone: positive due donne rientrate da fuori regione e dall'estero

Un altro caso anche a Galatone. «Mi è stato comunicato dalla Asl che una persona che si trovava da 14 giorni in quarantena fiduciaria è risultata positiva al covid 19 - ha reso noto il sindaco Flavio ...

Flavio Briatore guarito dal Coronavirus: ritorno a casa e prime uscite

Flavio Briatore non ha più il Coronavirus. In questa calda domenica di settembre è giunta la notizia del suo tampone negativo. L’imprenditore è già tornato alla sua vita di sempre, come testimonia anc ...

