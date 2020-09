Coronavirus, l’allarme sindaco: “Boom di contagi, positivi anche due bimbi” (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – “L’Asl ci ha comunicato oggi una preoccupante evoluzione dei contagi, un cambio di passo del virus nella nostra città. Altri 11 cittadini di Castellammare di Stabia sono risultati positivi al Covid-19”. Così il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, attraverso una nota stampa annuncia nuovi casi di positività in città. “Tra questi ci sono anche un bambino di un anno e una bambina di 4 anni – continua il primo cittadino –. Siamo dinanzi ad una situazione complessa e impegnativa, rispetto alla quale sono in corso accertamenti per ricostruire la rete dei contatti e per comprendere le ragioni di questa improvvisa impennata dei contagi. Gli altri ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – “L’Asl ci ha comunicato oggi una preoccupante evoluzione dei, un cambio di passo del virus nella nostra città. Altri 11 cittadini di Castellammare di Stabia sono risultatial Covid-19”. Così ildi Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, attraverso una nota stampa annuncia nuovi casi dità in città. “Tra questi ci sonoun bambino di un anno e una bambina di 4 anni – continua il primo cittadino –. Siamo dinanzi ad una situazione complessa e impegnativa, rispetto alla quale sono in corso accertamenti per ricostruire la rete dei contatti e per comprendere le ragioni di questa improvvisa impennata dei. Gli altri ...

Open_gol : Resta elevatissimo l’allarme in Francia. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 17 - MediasetTgcom24 : L'allarme degli anestesisti: 'I nuovi casi di Covid non sono meno gravi rispetto a quelli di marzo e aprile' … - Mafara72 : RT @Open_gol: Resta elevatissimo l’allarme in Francia. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 17 - Stefaniaugo77 : RT @Open_gol: Resta elevatissimo l’allarme in Francia. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 17 - MaxRibaudo : RT @Open_gol: Resta elevatissimo l’allarme in Francia. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 17 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’allarme «Le scarcerazioni? Giuste». Lo dice la Cassazione: utili le misure anticovid volute da Bonafede Il Dubbio