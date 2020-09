Auto in fiamme, il conducente si salva (Di domenica 13 settembre 2020) L'uomo alla guida si è accorto del principio d'incendio ed è riuscito ad abbandonare il proprio veicolo in tempo. Leggi su media.tio.ch (Di domenica 13 settembre 2020) L'uomo alla guida si è accorto del principio d'incendio ed è riuscito ad abbandonare il proprio veicolo in tempo.

SIRACUSA - Nella zona nord di Siracusa, in via Luigi Cassia, la scorsa notte è andato a fuoco un furgone di proprietà del marito di Daniela La Runa, avvocato difensore del centro antiviolenza Ipazia, ...

COIRA - Auto distrutta dalle fiamme, ma conducente illeso. Si può riassumere così, a grandi linee, l'incidente avvenuto ieri pomeriggio a Malix (GR), frazione di Churwalden, non lontano da Coira. L'uo ...

