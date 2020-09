Atletica, Jacobs terzo in 10.26 nei 100 m a Berlino (Di domenica 13 settembre 2020) Marcell Jacobs chiude al terzo posto in 10.26 nei 100 metri di Berlino al meeting ISTAF. L’azzurro è finito alle spalle dell’ivoriano Arthur Cissé, scattato subito davanti per imporsi nettamente in 10.10, e del tedesco Deniz Almas. Il 25enne delle Fiamme Oro ritroverà entrambi gli avversari al Golden Gala di giovedì sera, allo stadio Olimpico di Roma. Sulla pedana del triplo a Berlino Tobia Bocchi chiude in quinta posizione con 16,54 (-0.4) nella gara vinta all’ultimo turno dal big statunitense Christian Taylor. Nei 3000 siepi femminili c’è da registrare il 9:57.24 di Martina Merlo (Aeronautica), quindicesima, con il successo alla keniana Hyvin Kiyeng (9:06.14). Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Marcellchiude alposto in 10.26 nei 100 metri dial meeting ISTAF. L’azzurro è finito alle spalle dell’ivoriano Arthur Cissé, scattato subito davanti per imporsi nettamente in 10.10, e del tedesco Deniz Almas. Il 25enne delle Fiamme Oro ritroverà entrambi gli avversari al Golden Gala di giovedì sera, allo stadio Olimpico di Roma. Sulla pedana del triplo aTobia Bocchi chiude in quinta posizione con 16,54 (-0.4) nella gara vinta all’ultimo turno dal big statunitense Christian Taylor. Nei 3000 siepi femminili c’è da registrare il 9:57.24 di Martina Merlo (Aeronautica), quindicesima, con il successo alla keniana Hyvin Kiyeng (9:06.14).

Terzo posto di Marcell Jacobs nei 100 metri di Berlino. Al meeting ISTAF l'azzurro chiude in 10.26(+0.4) alle spalle dell'ivoriano Arthur Cissé, scattato subito davanti per imporsi nettamente in 10.10

