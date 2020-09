Ancora proteste e arresti in Bielorussia. Lukashenko incontrerà Putin (Di domenica 13 settembre 2020) A più di un mese dalle contestatissime elezioni presidenziali, in Bielorussia continuano le proteste e gli arresti. Oggi altre 250 persone sono finite in manette nel corso delle proteste dell'opposizione a Minsk. Gli arresti, ha fatto sapere il ministero dell'Interno, sono avvenuti "in vari quartieri della capitale" e hanno riguardato persone che issavano bandiere e cartelli "offensivi". Nel corso della giornata una folla di manifestanti con la bandiera bianca e rossa dell'opposizione hanno attraversato la piazza dell'Indipendenza, scortati dalle forze di sicurezza che hanno cercato di bloccarli all'ingresso del Viale dei Vincitori.Decine di manifestanti hanno ignorato l'ordine di disperdersi e molti sono stati bloccati e arrestati. Secondo il ministero dell'Interno nell'intero Paese ieri sono ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 13 settembre 2020) A più di un mese dalle contestatissime elezioni presidenziali, incontinuano lee gli. Oggi altre 250 persone sono finite in manette nel corso delledell'opposizione a Minsk. Gli, ha fatto sapere il ministero dell'Interno, sono avvenuti "in vari quartieri della capitale" e hanno riguardato persone che issavano bandiere e cartelli "offensivi". Nel corso della giornata una folla di manifestanti con la bandiera bianca e rossa dell'opposizione hanno attraversato la piazza dell'Indipendenza, scortati dalle forze di sicurezza che hanno cercato di bloccarli all'ingresso del Viale dei Vincitori.Decine di manifestanti hanno ignorato l'ordine di disperdersi e molti sono stati bloccati e arrestati. Secondo il ministero dell'Interno nell'intero Paese ieri sono ...

