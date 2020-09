Trento In Oltrefersina nuovi cestini per i rifiuti

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 12 settembre 2020) Sono in corso nella circoscrizionei lavori di installazione deiper i. La sostituzione, realizzata da Dolomiti Ambiente in accordo con il servizio Urbanistica e ambiente, rientra in un progetto più ampio che ha già interessato le circoscrizioni di Mattarello, Ravina e Romagnano e punta ad una razionalizzazione dei punti di raccolta pubblici che garantisca un’adeguata copertura del territorio scoraggiando contemporaneamente l’abbandono didomestici. I, infatti, sono dotati di un’apertura a bocca ristretta che impedisce l’introduzione diingombranti. In totale verranno posizionati un totale di 113, in collocazioni che puntano ...