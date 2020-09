TorinoDanza 2020: tornano in scena artisti da tutto il mondo (Di sabato 12 settembre 2020) La coreografia “AP15” della compagnia Wang Ramirez (foto di Matéa Ilieva). È un programma denso di novità, debutti e lavori concepiti e pensati per le nuove regole imposte dal Covid quello di TorinoDanza 2020. Si va da Toccare. The White Dance di Cristina Kristal Rizzo (il 14) a AP15, hip hop sorprendente dei coreano-tedesco-francesi Honji Wang e Sébastien Ramirez (18 e 19). Seguono il nuovo lavoro di Dimitris Papaioannou A New in-between project (22 e 23), Tra le linee “partitura musical corporea” di Simona Bertozzi sulle note di Beethoven e Rihm (2 e 3 ottobre), aSH dell’indiana Shantala Shivalingappa (22 e 23). Info: Torino, Fonderie Limone Piemonte e altre sedi. Dall’11 settembre al 23 ottobre.TorinoDanzafestival.it Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di sabato 12 settembre 2020) La coreografia “AP15” della compagnia Wang Ramirez (foto di Matéa Ilieva). È un programma denso di novità, debutti e lavori concepiti e pensati per le nuove regole imposte dal Covid quello di. Si va da Toccare. The White Dance di Cristina Kristal Rizzo (il 14) a AP15, hip hop sorprendente dei coreano-tedesco-francesi Honji Wang e Sébastien Ramirez (18 e 19). Seguono il nuovo lavoro di Dimitris Papaioannou A New in-between project (22 e 23), Tra le linee “partitura musical corporea” di Simona Bertozzi sulle note di Beethoven e Rihm (2 e 3 ottobre), aSH dell’indiana Shantala Shivalingappa (22 e 23). Info: Torino, Fonderie Limone Piemonte e altre sedi. Dall’11 settembre al 23 ottobre.festival.it Leggi anche ...

