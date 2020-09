Questa mattina c’è stata un’esplosione in un condominio di Milano, in piazzale Libia (Di sabato 12 settembre 2020) Intorno alle 7 di mattina di sabato c’è stata una forte esplosione in un palazzo in piazzale Libia a Milano, nella zona sud est della città. Secondo i Vigli del Fuoco, sono stati coinvolti i piani superiori: i soccorsi sono Leggi su ilpost (Di sabato 12 settembre 2020) Intorno alle 7 didi sabato c’èuna forte esplosione in un palazzo in, nella zona sud est della città. Secondo i Vigli del Fuoco, sono stati coinvolti i piani superiori: i soccorsi sono

matteosalvinimi : Straordinaria, affascinante, unica Pompei. Questa mattina ho incontrato e ascoltato guide turistiche, albergatori,… - MSF_ITALIA : AGGIORNAMENTO - Questa mattina il nostro team non è potuto entrare nella clinica #MSF fuori al campo di #Moria. La… - g_brescia : I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI?? Ci vediamo questa sera alle 21:05 su @tg2rai Post per confrontarci sul #referendum e… - vivereancona : Questa mattina la tavola rotonda con le professioni organizzata da Fratelli d´Italia Marche, Acquaroli: 'Le istituz… - BonoraGabriella : RT @ilpost: Questa mattina c’è stata un’esplosione in un condominio di Milano, in piazzale Libia -

Ultime Notizie dalla rete : Questa mattina Questa mattina la tavola rotonda con le professioni organizzata da Fratelli d'Italia Marche, Acquaroli: "Le istituzioni non possono prescindere dall'ascolto dei professionisti" Vivere Pesaro Podcast: US Open Breakfast, Day 12 – Zverev rimonta, Medvedev scialacqua

Per questo US Open 2020 così speciale, Ubitennis ha voluto offrire a tutti i propri lettori e ascoltatori una novità che speriamo gradita: tutte le mattine i nostri Vanni Gibertini e Luca Baldissera m ...

Azzolina: stiamo pensando di impugnare l’ordinanza di Cirio che obbliga le scuole a misurare la febbre

Non si placa la polemica relativa all’ordinanza della Regione Piemonte che obbliga le scuole a misurare la temperatura in ingresso agli studenti. La ministra Azzolina, in visita questa mattina alle sc ...

Per questo US Open 2020 così speciale, Ubitennis ha voluto offrire a tutti i propri lettori e ascoltatori una novità che speriamo gradita: tutte le mattine i nostri Vanni Gibertini e Luca Baldissera m ...Non si placa la polemica relativa all’ordinanza della Regione Piemonte che obbliga le scuole a misurare la temperatura in ingresso agli studenti. La ministra Azzolina, in visita questa mattina alle sc ...