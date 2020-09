Positiva una bambina di 4 anni in un asilo di Pavia: in quarantena 13 bimbi e le maestre. L’istituto resta aperto (Di sabato 12 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 12 settembreÈ scattata la quarantena per 13 bambini di quattro e cinque anni e per le loro maestre in un asilo di Pavia, dopo che una bambina è risultata Positiva al Coronavirus. La bimba sarebbe asintomatica. Il Comune e i responsabili della Ats locale hanno quindi comunicato al resto della classe di applicare l’isolamento, mentre nella classe verrà svolta la sanificazione. Il resto dell’istituto resterà aperto senza interruzione delle attività per gli altri bambini. Leggi anche: Test sierologici ai docenti, Arcuri: «Andiamo avanti con lo screening. Positivi a casa»Controllo della temperatura per la scuola, la ministra Azzolina vuole ... Leggi su open.online (Di sabato 12 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 12 settembreÈ scattata laper 13 bambini di quattro e cinquee per le loroin undi, dopo che unaè risultataal Coronavirus. La bimba sarebbe asintomatica. Il Comune e i responsabili della Ats locale hanno quindi comunicato al resto della classe di applicare l’isolamento, mentre nella classe verrà svolta la sanificazione. Il resto dell’istituto resteràsenza interruzione delle attività per gli altri bambini. Leggi anche: Test sierologici ai docenti, Arcuri: «Andiamo avanti con lo screening. Positivi a casa»Controllo della temperatura per la scuola, la ministra Azzolina vuole ...

fattoquotidiano : “Al referendum voterò Sì'”. Lo ha detto alla #FestaFatto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri [GUARDA IL VID… - bookswhisper9 : RT @thatserika: Non hanno scritto nemmeno una recensione positiva su the 100 - Alex21312003 : RT @riktroiani: Una bimba di 4 anni dell'asilo '8 Marzo' di #Pavia e' risultata positiva al #covid19. La piccola sarebbe asintomatica. In q… - trippiereddmix : RT @trippiereddmix: Un ragazzo che mi ha trattato male, che mi è saltato addosso e toccato in modo molesto è ovviamente sparito ma mi guard… - xsupernowa : RT @trippiereddmix: Un ragazzo che mi ha trattato male, che mi è saltato addosso e toccato in modo molesto è ovviamente sparito ma mi guard… -

Ultime Notizie dalla rete : Positiva una Prima quarantena di classe in Ticino. Positiva una ragazza alla commercio di Locarno ticinolibero.ch Covid, il bollettino di oggi: 1.616 nuovi casi, 175 in terapia intensiva (+11)

Covid bollettino di oggi. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia, venerdì 11 settembre 2020. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati ...

Vino: Coldiretti Molise, bene accordo su prezzo uva

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 SET - Coldiretti Molise valuta positivamente l'iniziativa di circa 15 imprenditori agricoli del Basso Molise "che in questi giorni si sono riuniti per trovare una linea comune ...

Covid bollettino di oggi. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia, venerdì 11 settembre 2020. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati ...(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 SET - Coldiretti Molise valuta positivamente l'iniziativa di circa 15 imprenditori agricoli del Basso Molise "che in questi giorni si sono riuniti per trovare una linea comune ...