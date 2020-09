Per Willy: sei tutto il bene del mondo (Di sabato 12 settembre 2020) ​Hai cercato di portare pace e difendere un tuo amico nella rissa selvaggia a Colleferro. E ti hanno ucciso per questo. Ti ringraziamo Willy per averci ricordato che davanti ad un'ingiustizia non dobbiamo mai voltare le spalle. Come possiamo tollerare una aggressione e un omicidio di tale disumana ferocia come quelli avvenuti contro Willy? Come descrivere in parole la prepotenza che può portare ad attuare una tale violenza nei confronti di un ragazzo portatore di Pace? Gesti (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google (Di sabato 12 settembre 2020) ​Hai cercato di portare pace e difendere un tuo amico nella rissa selvaggia a Colleferro. E ti hanno ucciso per questo. Ti ringraziamoper averci ricordato che davanti ad un'ingiustizia non dobbiamo mai voltare le spalle. Come possiamo tollerare una aggressione e un omicidio di tale disumana ferocia come quelli avvenuti contro? Come descrivere in parole la prepotenza che può portare ad attuare una tale violenza nei confronti di un ragazzo portatore di Pace? Gesti (...) - Tribuna Libera

caritas_milano : Grazie di cuore alla famiglia Monteiro per aver devoluto le offerte raccolte durante il funerale di Willy a Carita… - meb : Dopo Willy, Maria Paola. Uccisa perche il fratello non sopportava la sua relazione con Ciro. Nessuno vuole vendette… - frankgabbani : Ciao a tutti C’è una cosa importante che tutti noi dobbiamo fare. Dobbiamo rivolgere il pensiero a Willy, ai suoi b… - gianlucar81 : RT @caritas_milano: Grazie di cuore alla famiglia Monteiro per aver devoluto le offerte raccolte durante il funerale di Willy a Caritas.… - 11malu : RT @caritas_milano: Grazie di cuore alla famiglia Monteiro per aver devoluto le offerte raccolte durante il funerale di Willy a Caritas.… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Willy "Giustizia per Willy", corteo per il centro di Torino per ricordare il giovane ucciso sette giorni fa La Repubblica Omicidio di Willy Monteiro, Pollo: «De-umanizzazione dell’altro “legittima” la violenza»

«Non considero quella attuale una generazione perduta, però a livello educativo non si può più perdere tempo», dice Mario Pollo, antropologo dell’educazione, già docente di sociologia e pedagogia all’ ...

Bergonzoni scatena le parole e abbraccia Valletta Paiolo

Nella rinnovata via Rosselli c’è anche Marco Filoni per un evento davvero speciale «La razza per me è solo un pesce. Non lasciamo indietro nessuno» L’Abbraccio di Valletta Paiolo al festival arriva ne ...

«Non considero quella attuale una generazione perduta, però a livello educativo non si può più perdere tempo», dice Mario Pollo, antropologo dell’educazione, già docente di sociologia e pedagogia all’ ...Nella rinnovata via Rosselli c’è anche Marco Filoni per un evento davvero speciale «La razza per me è solo un pesce. Non lasciamo indietro nessuno» L’Abbraccio di Valletta Paiolo al festival arriva ne ...