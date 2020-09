(Di sabato 12 settembre 2020) In Ticino sono ben 82 le persone in attesa di una donazione di organi, tio/20minuti ne ha intervistata una.

Ticinonline : Mi serve un rene. Aiutatemi! #svizzera #ticino #donazioneorgani @Swisstransplant - vroomyeri : @fineblud 'a qualcuno serve un rene?' io adesso forse un rene è anche troppo skskskj - hogiadato : @bladistic @Revenge84943671 o come pezzi di ricambio ..serve un rene ..zac..???????? - kuku7te : Tuitteri informatici, cosa ne pensiamo di Pdf expert di Avanquest? Mi serve un editor ad uso personale (compilazion… - JamesDPDP : @Agostino35 @SimoDeMeuron Magari un controllino ogni tanto... A mio padre hanno trovato un tumore ai reni quando… -

Ultime Notizie dalla rete : serve rene

Tuttosport

Il brasiliano piace a Juninho Pernambucano, direttore sportivo dei francesi, che prima di mettere per iscritto una proposta ufficiale, dovrà portare a termine almeno una cessione tra Memphis Depay e R ...Cosa succede quando i reni non funzionano più come dovrebbero? La differenza tra insufficienza renale acuta e insufficienza renale cronica. I sintomi, le cause, la diagnosi, la terapia e la prevenzion ...