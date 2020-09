Messa domenica 13 settembre in tv su TV2000 | canale | orario e diretta streaming

(Di sabato 12 settembre 2020) Il programma della Santache sarà trassu13. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, nonostante la riapertura delle chiese, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. Su28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky),di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse ben tre messe nel corso della giornata. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santaore 08:00 – Santaore 18:00 – Rosario inda Lourdes ore ...

PietroDiMauro : RT @MauroLeonardi3: Domani 13 settembre, XXIV Domenica del Tempo Ordinario, celebro alle 12:30 - Chi vuole può lasciarmi qui le intenzioni… - MauroLeonardi3 : Domani 13 settembre, XXIV Domenica del Tempo Ordinario, celebro alle 12:30 - Chi vuole può lasciarmi qui le intenzioni per la Messa - CapsicumSatira : RT @CapsicumSatira: #Bergoglio sdogana i piaceri della carne: 'arrivano direttamente da Dio'. Il prossimo passo sarà 'domenica niente messa… - keepfaithbaby : RT @linoguan_italia: ?Backstage„ ? Un primissimo sguardo sulla terza (ed ultima) stagione de #LAllieva3 con Lino Guanciale, Alessandra Mast… - MadonnaFioriBra : SANTA MESSA DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020 ore 10.30 clicca per vedere -

Ultime Notizie dalla rete : Messa domenica

Avvenire

Domenica scorsa, alle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Stazione di San Giovanni Rotondo hanno arrestato, su Ordinanza di custodia cautelare in carcere, due persone del posto, di 52 e 30 anni, ...Prende il via domenica 13 settembre, in prima serata su Canale 5, la terza edizione di "Live - Non è la d'Urso", il programma condotto da Barbara d’Urso, targato Videonews. Tanti ospiti, esclusive e i ...