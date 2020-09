Ma la ministra dorme? Salvini bombarda la Azzolina | 260mila motivi di imbarazzo | vergogna scuola

(Di sabato 12 settembre 2020) "Ma la?". Matteoattacca frontalmente Luciadell'Istruzione, a poche ore dal "D-Day" del 14 settembre, quando riapriranno le scuole elementari, medie e i licei. Ma un dettaglio sembra essere sfuggito al Ministero. "Ci sono 259mila alunni con problemi di disabilità in tutta Italia: ragazzi e ragazze con relative famiglie che soffrono più delle altre le troppe incertezze - incalza il leader della Lega -. Mancano circa 50mila insegnanti di sostegno specializzati in tutto il Paese, il trasporto pubblico è indebolito da tagli e restrizioni che mettono a rischio la frequenza scolastica, l'eventuale isolamento o quarantena avrà effetti devastanti su studenti e genitori e le linee guida sono lacunose, escludono le famiglie e non garantiscono ...

Libero_official : #Salvini contro la #Azzolina: '260mila alunni #disabili, mancano 50mila insegnanti di sostegno. La ministra dorme?'… - dahlia_boston : @francescatotolo @szampa56 Lamorgese che fa, dorme come al solito? La ministra pro invasione naturalmente non muove… -

Ultime Notizie dalla rete : ministra dorme

Il Messaggero

"Rivolgo un appello accorato al ministro Azzolina - conclude Salvini -: nessuno deve restare solo. Gli studenti disabili e le loro famiglie non sono invisibili e non meritano di essere cancellati come ...Nel giorno in cui la ministra Luciana Lamorgese era in Friuli Venezia Giulia per incontrarsi con i vertici regionali e discutere di controllo dei confini, hanno finalmente trovato un luogo dignitoso d ...